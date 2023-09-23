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«КПРФ» обыграл «Синару» по пенальти и другие результаты матчей Суперлиги по мини-футболу

«КПРФ» обыграл «Синару» по пенальти и другие результаты матчей Суперлиги по мини-футболу
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Мини-футбольный клуб «КПРФ» переиграл в гостях екатеринбургскую «Синару» в серии пенальти со счётом 4:3. Основное время матча завершилось вничью 3:3. Отметим, что действующие победители мини-футбольной Суперлиги уступали в счёте 1:3.

У «Синары» был шанс упрочить лидерство и снять вопросы о победителе за шесть с половиной минут до конца, но при счёте 3:2 в пользу екатеринбуржцев вратарь МФК «КПРФ» отразил удар Валерия Дёмина с пенальти.

Результаты остальных матчей 23 сентября:
«Норильский никель» (Норильск) — «Сиб-Транзит» (Новокузнецк) 5:5 (4:5 пен.)
«Тюмень» — «Новая генерация» (Сыктывкар) 2:8
«Газпром-Югра» (Югорск) — ЛКС (Липецкая область) 4:4 (6:5 пен.)
«Ухта» — «Сибиряк» (Новосибирск) 3:3 (10:9 пен.)
«Торпедо» (Нижегородская область) — «Кристалл» (Санкт-Петербург) 5:4

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