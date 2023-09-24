Депутат Свищёв: мне неприятно, что спортсмены идут выступать за другую страну

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказал мнение о том, что ему неприятно, когда российские спортсмены торопятся и переходят выступать за другие страны на фоне того, что россиян постепенно возвращают на соревнования.
«В каждом случае нужно индивидуально разбираться. И в более спокойные времена в каждой стране, федерации были переходы спортсменов, смены спортивного гражданства. Ничего в этом особенного не было.
Да, сейчас ребята стали чаще менять страну для того, чтобы в конечном счёте у них была возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских играх и прочих международных соревнованиях. Мне кажется, спортсмены торопятся. Всё‑таки мы видим, что одна федерация за другой начала допускать наших спортсменов. Пусть с ограничениями и всевозможными санкциями, но всё же допускать.
Надо понимать, что достижения наших спортсменов были сделаны в том числе благодаря России, российским и советским спортивным школам. В них атлеты тренировались, эти школы дали им возможность. Страна вкладывала ресурс, потенциал, свои знания в них. Как правило, воспитывают спортсмена на налоги, которые простые граждане отчисляли. На эти деньги содержатся многие спортивные школы, клубы и секции. Поэтому лично мне неприятно, когда ребята, как мне кажется, горячатся, торопятся и идут выступать за другую страну.
Мне кажется, просто надо потерпеть, подождать. Уверен, если не сегодня, то уже завтра будут допущены все наши спортсмены по всем видам спорта», — сказал Свищёв в интервью «Матч ТВ».
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