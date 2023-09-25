Дарья Клишина: России на американском телевидении стало совсем мало

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, чемпионка Европы и призёр чемпионата мира, много лет тренирующаяся в США, рассказала, как там освещается конфликт России и Украины.

«Естественно, все знакомые знают, откуда я. Это не мешает нам общаться. И по-другому общаться мы тоже не стали. За все 10 лет не было ни одного неудобного вопроса. Кто-то ничего не спрашивает — просто интересуется национальностью. Если вас интересуют вопросы последнего времени, то чаще всего спрашивают: «Ну как у вас там дела? Что там вообще происходит?»

Обычные люди, не связанные каким-то образом с политикой или телевидением как местом, где следишь за новостями, даже не знают никаких деталей в принципе. Они слышали, что что-то происходит, что идёт СВО (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ. — Прим. «Чемпионата»), но больше ничего об этом не знают. Сейчас в Америке не так активно это освещается по телевизору, как было изначально. Меньше внимания к теме в новостях. Ну и многие люди просто не смотрят телевизор. Чтобы узнать какие-то подробности, что происходит в мире, нужно специально зайти на политические новости. Я знаю, что огромное количество людей этого не делают. Либо не интересуются, либо не знают. Конечно, если какое-то событие происходит, об этом обязательно скажут в новостях, и всё. В интернете можно много чего найти — так же, как и на русских площадках. В YouTube тоже огромное количество разных интервью на те же политические темы: какие-то дискуссии, рассуждения. Но это, опять-таки, не государственные каналы. А по ТВ изначально России было очень много, полгода — 100%. Сейчас — меньше. Можно сказать, очень мало», — рассказала Клишина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.