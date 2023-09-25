Клишина: отсутствие магазинов в Москве бросилось в глаза. Изменений в людях я не заметила

Российская прыгунья в длину, двукратная чемпионка Европы и призёр чемпионата мира Дарья Клишина поделилась мнением о том, что изменилось в России за полтора года её отсутствия.

«Честно говоря, прямо-таки колоссальных изменений не заметила. За исключением, может быть, отсутствия каких-то магазинов. Шопинг и не был моей целью, но это бросилось в глаза. Потому что в Москве я сосредоточила все свои дела и пребывание в центре и никуда особо не выезжала. Было очень много дел и очень мало времени, чтобы все их переделать. Поэтому я передвигалась совсем точечно, просто прогуляться по городу не получилось. А оставшееся время провела в Твери. Там в принципе ничего не поменялось. Удалось и погулять по городу, и пообщаться с друзьями. Прям сильных изменений в людях я не заметила. Может быть, для этого просто было недостаточно времени», — рассказала Клишина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.