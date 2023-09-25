Дарья Клишина: приезд Месси вызвал в Майами настоящий футбольный бум
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Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, двукратная чемпионка Европы и серебряный призёр чемпионата мира, рассказала об ажиотаже вокруг приезда аргентинского футболиста Лионеля Месси в США.
«Это была очень большая новость. Для меня лично это тоже немаловажно, потому что старший сын ещё в прошлом году выразил желание заниматься футболом. Не американским, а именно классическим, соккером. На самом деле в Майами и до прихода Месси было огромное количество футбольных секций, а сейчас их стало ещё больше. Это на самом деле бум. Все эти секции теперь просто забиты!» — поделилась спортсменка в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Напомним, Лионель Месси перешёл в «Интер Майами» летом 2023 года.
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