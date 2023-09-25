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Клишина: некоторые русские десятилетия в США и не говорят по-английски. Им это не нужно!

Клишина: некоторые русские десятилетия в США и не говорят по-английски. Им это не нужно!
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Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, двукратная чемпионка Европы и призёр чемпионата мира, много лет тренирующаяся в США, рассказала о «русских» районах в Майами.

«В Майами есть несколько районов с огромным средоточием русских. Некоторые их обитатели десятилетиями живут в Америке и не говорят по-английски. Им просто это не нужно! Ты приходишь в магазин — там русскоговорящий продавец, на заправке — русскоговорящий заправщик. Они идут только к русскоговорящим врачам. Люди не считают нужным учить язык, поскольку и так комфортно себя чувствуют. Для них всё выглядит так, как будто они и не переезжали из своей страны», – рассказала Клишина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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