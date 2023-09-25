Российская легкоатлетка Дарья Клишина: я вывернула своё тело наизнанку

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, двукратная чемпионка Европы и призёр чемпионата мира, подвела предварительный итог своей спортивной карьеры.

«Уже сейчас, когда больше нет бурных, свежих эмоций, могу сказать: всё прекрасно. Единственное, как любому нормальному человеку, мне хотелось бы остаться более здоровой, чем получилось. Особенно после последних соревнований в Токио. Но сейчас я понимаю, что это была лучшая часть моей жизни, связанная со спортом. Я была вовлечена на все 200% в неё и получала всё – и слёзы, и радости, и горе, и обиду. Тренировки, поражения, победы – микст всего. Если бы у меня были свежие эмоции, я, наверное, сказала бы: «Всё-таки хочется олимпийскую медаль». Но со временем пришло понимание, что это была только часть моей жизни. И я знаю, что в ней я выложилась просто на 200%.

Я вывернула своё тело наизнанку, пока занималась спортом, чтобы сделать то, что сделала. Да, где-то не получилось, где-то тело не выдержало. Где-то не хватило времени или ещё чего-то. Но я знаю, что сделала всё, что могла, в той ситуации, которая была у меня. У меня нет к себе никаких вообще вопросов. Я не тот человек, который что-то недоделает или будет искать халяву. Мне корить и винить себя не в чем», – рассказала Клишина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.