Дарья Клишина: старт Олимпиады, а мне наплевать. Ноль эмоций!

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, двукратная чемпионка Европы и призёр чемпионата мира, объяснила свою неудачу на Олимпиаде-2016 в Рио. Напомним, легкоатлетка заняла только девятое место.

«Я знала, что была очень готова перед Играми в Бразилии, но подвела психологическая составляющая. Весь свой запас эмоций я слила на судебном процессе за день до квалификации. На стадион вышла абсолютно пустая. Я не боялась, не нервничала, у меня не было адреналина. Вообще ноль эмоций!

Когда боишься или переживаешь, можно лучше выступить, чем когда ты пустой. Потому что спорт – это эмоции. Ты должен хоть какую-то эмоцию закрутить в нужную сторону, чтобы выдать результат. А когда нет ничего… Я помню, пришла на этот стадион, а мне наплевать. Как будто на тренировку приехала. Мне так хотелось прочувствовать эту атмосферу – первая Олимпиада, главный старт жизни… А я не почувствовала ничего. Я даже удивилась, что каким-то образом прошла квалификацию и попала в финал. Ещё подумала: «О, даже так? Через день нужно ещё раз приходить на этот стадион?» Но всё равно этот опыт закалил меня. И этот период – с лета 2016-го по лето 2017-го – был годом внутренней мобилизации, чтобы реализовать то, что не получилось на Олимпиаде», – рассказала Клишина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.