«Капец, как не в то время и не в том месте!» Клишина — о травме на Олимпиаде-2021

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, двукратная чемпионка Европы и призёр чемпионата мира, вспомнила травму на Олимпиаде в Токио.
«Всё случилось просто на ровном месте. Одно дело, когда человек борется с какой-то травмой или болячкой хронической, которая у меня была. Я скорее могла предположить, что ахилл порвётся. Я этого ожидала каждую тренировку начиная с 2008 года! Я всю жизнь тренировалась и боролась с этим левым ахиллом. Это были дичайшие боли, две операции. Люди об этом даже не знали, а я приходила домой и до 11 вечера приводила свою ногу в порядок, чтобы завтра просто выйти на тренировку. А в Токио получилось – капец, как не в то время и не в том месте! Неожиданно, поэтому особенно неприятно.
У меня не было проблем с ногой или задней поверхностью бедра. Наверное, где-то на фоне хроники случилась травма. Может быть, сказалось состояние гиперстресса, которое у любого человека на Олимпиаде возникает. Или высокая жара. Я не пытаюсь больше копаться в подробностях. Это уже случилось, и смысла возвращаться к этому нет», – рассказала Клишина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
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