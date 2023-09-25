Дарья Клишина: решив рожать, я потеряла полмиллиона долларов. Минимум

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, двукратная чемпионка Европы и призёр чемпионата мира, рассказала о своих доходах во время выступлений.

«Вся моя финансовая часть – это сопутствующие доходы, как вы сказали. Это всё заработано на спонсорских контрактах. Ни для кого не секрет, что лёгкая атлетика – не высокооплачиваемый вид спорта. Это не теннис, где за «Большой шлем» дают $ 3 млн, и ты можешь обеспечить какую-то часть своей жизни. А у меня все доходы были от спонсоров. При том, что после переезда в Америку все расходы легли на мои плечи. Когда тренируешься и выступаешь в России, ты всё-таки находишься на попечительстве государства. Тебе не нужно платить тренеру, за стадион, за манеж, за массажиста и врача, за сборы – ни за что что. В США такой системы не существует даже для американских спортсменов. Каждый атлет из своего кармана оплачивает работу тренера, аренду стадиона, тренажёрного зала или организацию сборов. Да, здесь у меня был хороший доход, но и расходы – тоже приличные.

Сколько? Смотря какие контракты. Это может быть и 10, и 200-300 тысяч. Разные бренды, разные временные рамки — соответственно, и суммы варьируются. Что-то заключается на год-два, что-то – на четыре, а что-то – одноразовая акция. У меня не было никогда погони за деньгами. Если бы она была, я бы не стала рожать ребёнка после чемпионата мира. Если только по-крупному посчитать, без всякой мелочёвки, за полгода перерыва в карьере я потеряла полмиллиона долларов. Минимум. Потому что год после медали – он самый высокооплачиваемый. Все контракты автоматически возрастают. У тебя приезд на соревнования, бонусы – всё резко взлетает. Но это не было для меня мотивацией. Мне всегда хотелось быть молодой мамой. Первого ребёнка я родила в 27, и мне всё равно казалось, что это уже поздно», – рассказала Клишина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.