Дарья Клишина: в первые полгода-год после 24 февраля негатива в соцсетях было очень много

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, двукратная чемпионка Европы и призёр чемпионата мира, много лет тренирующаяся в США, высказалась о хейте в соцсетях.

«Очень много негатива было в первое время – полгода-год после 24 февраля. Прежде всего в комментариях в «Инстаграме» (Instagram принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России. – Прим. «Чемпионата»), потому что это моя самая активная страница в соцсетях. Сейчас негатива нет вообще. Ноль», – рассказала Клишина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

По словам Клишиной, обычные люди в США, не связанные каким-то образом с политикой или телевидением, не вникают ни в какие детали в принципе. Они слышали, что что-то происходит, что идёт СВО, но больше ничего об этом не знают. Спортсменка сказала, что сейчас в Америке не так активно эта тема освещается по телевизору, как было изначально, и многие люди просто не смотрят телевизор.