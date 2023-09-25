Дарья Клишина — о конфликте России и Украины: огромное количество людей страдает

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, двукратная чемпионка Европы и призёр чемпионата мира, много лет тренирующаяся в США, высказалась о ситуации на Украине.

«Насколько глубоко трогает происходящее? Как и любому человеку, мне не хочется, чтобы такие масштабные разногласия в мире происходили. Этого не хочет никто. Огромное количество людей страдает и ничего положительного не получает. Я знаю множество семей, которые пострадали. Есть масса смешанных семей, в которых страдают обе стороны. Я хочу так же общаться со своими близкими, родственниками и не искать пути, как бы с ними увидеться. Думаю, это никому не нравится. Для любого человека лучше, чтобы все были здоровы и оставались в мирной атмосфере. С любой стороны», – рассказала Клишина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.