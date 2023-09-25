Дарья Клишина — о завершении карьеры: больше да, чем нет

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, двукратная чемпионка Европы и призёр чемпионата мира, много лет тренирующаяся в США, рассказала, возможно ли её возвращение в спорт.

«Не то чтобы я даже не хочу об этом думать. Я просто не вижу сейчас света в конце тоннеля, чтобы опять окунуться в эту рутину и полностью отдаваться спорту. Никто сейчас за границей выступать не может, и это огромный минус. Я вообще не вижу будущего у людей, которые выступали на международных аренах и достигали высоких результатов. В одной стране конкуренции в любом случае не хватает. Когда ты всё время соревнуешься на одном и том же стадионе, очень сложно показывать высокие результаты, тем более — расти в своём результате.

Отсутствие международных соревнований убивает весь уровень. Да, у нас есть спортсмены, которые с этим как-то справляются и всё равно остаются на уровне, но это единицы от той огромной массы талантливых атлетов, которые есть у нас в стране и могли бы гораздо больше показать. Это, конечно, обидно. Я не понимаю, ради чего мне сейчас снова подвергать своё здоровье стопроцентному давлению. Мне для этого нужна глобальная цель. Потому что делать что-то на 50% я никогда в жизни не буду. Если делать, то только на 100. Мотивации для этого сегодня не хватает. Для себя я эту дверь не закрываю, но больше да, чем нет», – рассказала Клишина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.