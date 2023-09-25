Дарья Клишина: оба ребёнка — от одного папы. Семья — в полном составе
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Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, двукратная чемпионка Европы и призёр чемпионата мира, много лет тренирующаяся в США, рассказала об отце своих двух сыновей.
«Могу сказать, что оба ребёнка – от одного папы (улыбается). Вся семья – в полном составе. Он человек непубличный, ему не нравится лишнее внимание, и я не вправе нарушать его личные границы, если он этого не хочет. Я всегда придерживалась принципа «счастье любит тишину» – и следую ему до сих пор», – рассказала Клишина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Дарья Клишна родилась 15 января 1991 года в Твери. Спортсменка становилась двукратной чемпионкой Европы (2011, 2013) и серебряным призёром чемпионата мира (2017) по лёгкой атлетике.
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