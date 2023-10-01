«КПРФ» потерпел первое поражение в розыгрыше Суперлиги

Мини-футбольный клуб «КПРФ» в домашнем матче PARI-Суперлиги по мини-футболу потерпел поражение от клуба «Газпром-Югра» (Югорск). Это поражение стало первым для действующих чемпионов турнира в этом сезоне.

Матч, прошедший в Климовске на УСЦ «Юность», завершился со счётом 4:3 в пользу команды из Югорска. Счёт на 12-й минуте открыл игрок «КПРФ» Дмитрий Лысков, после чего сразу последовал автогол Батальи (1:1). Затем 10-метровый удар реализовал футболист югорской команды Николай Шистеров, а после удара Ивана Крылова счёт стал 3:1. Янар Асадов сократил отставание, затем второй гол Крылова вернул преимущество в два мяча. Гол Багирова закрепил окончательный счёт 4:3 в пользу клуба «Газпром-Югра».

Результаты остальных матчей 30 сентября:

«Сиб-Транзит» (Новокузнецк) — «Новая генерация» (Сыктывкар) 3:6

«Сибиряк» (Новосибирск) — «Торпедо» (Нижегородская область) 2:6

«ЛКС» (Липецкая область) — «Ухта» 0:5

«Норильский никель» (Норильск) — «Синара» (Екатеринбург) 2:3