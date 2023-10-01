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Борзаковский: нас не пускают на международную арену — видимо, боятся, что обыграем их

Борзаковский: нас не пускают на международную арену — видимо, боятся, что обыграем их
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Российский легкоатлет, олимпийский чемпион 2004 года, чемпион мира и трёхкратный чемпион Европы Юрий Борзаковский поделился мнением об отстранении россиян от международных турниров по лёгкой атлетике.

«В рамках программы «Российская королева спорта» мы предоставляем отечественным атлетам возможность заработать хорошие призовые. Чтобы в какой-то степени компенсировать расходы, которые они несут из-за отстранения от международных стартов. На своих состязаниях мы рады видеть всех, а вот россияне пока не могут соперничать с иностранцами.

Нас не пускают на международную арену. Видимо, боятся, что обыграем их. Потому что в ряде дисциплин россияне являются сильнейшими в мире. Это касается и ходьбы, где в ряде регионов школы продолжают работать. Ребята активно тренируются. Спарринг-партнёрство сохраняется. И, конкурируя друг с другом, спортсмены затем выдают очень высокие результаты. Поэтому, несмотря на все перипетии, отечественная ходьба не сдаёт позиций. И не сдаст никогда. В России выращена целая плеяда скороходов мирового уровня. Сейчас мы плодотворно работаем, чтобы в стране появлялись новые тренерские кадры», — приводит слова Борзаковского издание «Столица С».

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