Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Чемпионат России по мини-футболу: расписание матчей 5-го тура

Сегодня, 13 октября, стартует 5-й тур чемпионата России по мини-футболу сезона-2023/2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей 5-го тура соревнований.

13 октября, пятница

17:00. «Тюмень» – «Сибиряк» (Новосибирск)

19:00. «Ухта» – «КПРФ» (Москва)

19:00. «Новая генерация» (Сыктывкар) — «Кристалл» (Санкт-Петербург).

14 октября, суббота

11:30. «Тюмень» – «Сибиряк» (Новосибирск)

13:00. «Газпром-Югра» (Югорск) – «Норильский никель» (Норильск)

14:00. «Новая генерация» (Сыктывкар) – «Кристалл» (Санкт-Петербург)

15:00. «Ухта» – «КПРФ» (Москва)

19:30. «Торпедо» (Нижний Новгород) – «ЛКС» (Липецк).

15 октября, воскресенье

13:00. «Газпром-Югра» (Югорск) – «Норильский никель» (Норильск)

19:00. «Торпедо» (Нижний Новгород) — «ЛКС» (Липецк).

16 октября, понедельник

17:00. «Синара» (Екатеринбург) — «Сиб-Транзит» (Новокузнецк).

17 октября, вторник

14:00. «Синара» (Екатеринбург) — «Сиб-Транзит» (Новокузнецк).

Лидером чемпионата России является «Торпедо», набравшее 22 очка в восьми матчах.