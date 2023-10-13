Чемпионат России по мини-футболу: расписание матчей 5-го тура

Сегодня, 13 октября, стартует 5-й тур чемпионата России по мини-футболу сезона-2023/2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей 5-го тура соревнований.
13 октября, пятница
17:00. «Тюмень» – «Сибиряк» (Новосибирск)
19:00. «Ухта» – «КПРФ» (Москва)
19:00. «Новая генерация» (Сыктывкар) — «Кристалл» (Санкт-Петербург).
14 октября, суббота
11:30. «Тюмень» – «Сибиряк» (Новосибирск)
13:00. «Газпром-Югра» (Югорск) – «Норильский никель» (Норильск)
14:00. «Новая генерация» (Сыктывкар) – «Кристалл» (Санкт-Петербург)
15:00. «Ухта» – «КПРФ» (Москва)
19:30. «Торпедо» (Нижний Новгород) – «ЛКС» (Липецк).
15 октября, воскресенье
13:00. «Газпром-Югра» (Югорск) – «Норильский никель» (Норильск)
19:00. «Торпедо» (Нижний Новгород) — «ЛКС» (Липецк).
16 октября, понедельник
17:00. «Синара» (Екатеринбург) — «Сиб-Транзит» (Новокузнецк).
17 октября, вторник
14:00. «Синара» (Екатеринбург) — «Сиб-Транзит» (Новокузнецк).
Лидером чемпионата России является «Торпедо», набравшее 22 очка в восьми матчах.