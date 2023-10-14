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Бельгийский велогонщик ударил соперника на финише Japan Cup Criterium

Бельгийский велогонщик ударил соперника на финише Japan Cup Criterium
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Бельгийский велогонщик Максим Ван Гилс ударил грека Георгиоса Бугласа сразу после финиша однодневной велогонки Japan Cup Criterium.

Инцидент попал на камеры, команда Ван Гилса Lotto-Dstny принесла официальные извинения после случившегося. «Приносим извинения за поведение нашего гонщика Максима Ван Гилса на Japan Cup Criterium. Максим и команда хотят извиниться за своё поведение в конце гонки», — сообщается в официальном пресс-релизе команды. Извинения также принёс и сам Ван Гилс, оштрафованный на 50 швейцарских франков. По его утверждению инцидент с ударом был связан с поведением соперника Ван Гилса.

По итогам гонки Максим Ван Гилс финишировал десятым, Георгиос Буглас, представляющий Matrix Powerta, финишировал на восьмом месте. Победу в гонке одержал бельгиец Эдвард Теунс из Lidl-Trek.

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