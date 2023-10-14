Бельгийский велогонщик ударил соперника на финише Japan Cup Criterium

Бельгийский велогонщик Максим Ван Гилс ударил грека Георгиоса Бугласа сразу после финиша однодневной велогонки Japan Cup Criterium.

Инцидент попал на камеры, команда Ван Гилса Lotto-Dstny принесла официальные извинения после случившегося. «Приносим извинения за поведение нашего гонщика Максима Ван Гилса на Japan Cup Criterium. Максим и команда хотят извиниться за своё поведение в конце гонки», — сообщается в официальном пресс-релизе команды. Извинения также принёс и сам Ван Гилс, оштрафованный на 50 швейцарских франков. По его утверждению инцидент с ударом был связан с поведением соперника Ван Гилса.

По итогам гонки Максим Ван Гилс финишировал десятым, Георгиос Буглас, представляющий Matrix Powerta, финишировал на восьмом месте. Победу в гонке одержал бельгиец Эдвард Теунс из Lidl-Trek.