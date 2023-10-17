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Чемпионат России по мини-футболу: результаты матчей 5-го тура, турнирная таблица

Завершился 5-й тур чемпионата России по мини-футболу, «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

PARI-Суперлига по мини-футболу. 5 тур.

«Тюмень» – «Сибиряк» (Новосибирск) 6:1, 7:3;

«Ухта» – «КПРФ» (Москва) 5:1, 3:1;

«Новая генерация» (Сыктывкар) — «Кристалл» (Санкт-Петербург) 1:3, 9:4;

«Газпром-Югра» (Югорск) – «Норильский никель» (Норильск) 2:3, 2:6;

«Торпедо» (Нижний Новгород) – «ЛКС» (Липецк) 2:2 (5:4 — пен.), 6:4;

«Синара» (Екатеринбург) — «Сиб-Транзит» (Новокузнецк) 6:2, 2:3.

Положение команд после 5 туров:

1. «Ухта» — 28 очков.

2. «Торпедо» (Нижний Новгород) — 27.

3. «Норильский никель» (Норильск) — 19 (2 игры в запасе).

4. «Синара» (Екатеринбург) — 14.

5. «Новая генерация» (Сыктывкар) — 14.

6. «Газпром-Югра» (Югорск) — 14.

7. «Кристалл» (Санкт-Петербург) — 13.

8. «КПРФ» (Москва) — 13 (2 игры в запасе).

9. «Тюмень» — 11.

10. «Сиб-Транзит» (Новокузнецк) — 10.

11. «ЛКС» (Липецк) — 7.

12. «Сибиряк» (Новосибирск) — 4.