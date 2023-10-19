Семикратная олимпийская чемпионка Ромашина объяснила, почему синхронистки не бреют ноги

Семикратная олимпийская чемпионка, самая титулованная синхронистка мира Светлана Ромашина рассказала, почему синхронистки не делают депиляцию на соревнованиях.

«У Аллы Шишкиной был пост про то, что синхронистки не бреют ноги. Такие прямо яркие заголовки были. Помню, мне начали звонить журналисты: «Светлана, это правда, что вы не бреете ноги или ещё что-то?!» Я отвечала: «Господи, звоните Алле Анатольевне, она у нас отвечает за такие тонкие моменты — расскажет». Но это действительно происходит так. Если пловцы до старта бреют всё тело, чтобы улучшить скольжение, то в нашем виде это работает совсем иначе. Может быть, скольжения и прибавляет, но теряется чувство высоты. Допустим, мы стоим вверх ногами и делаем, например, винт: крутимся и погружаемся. Но при этом погружение должно быть на определённую глубину: первые 180 градусов высота — выше колена, вторые 180 — ниже, третьи — выше середины голени. А как это измерить? Только определённое чувство воды помогает. Как только сбривается волосяной покров, эти ощущения пропадают», — сказала Ромашина в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.