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Ромашина: на всю жизнь не заработала. Чтобы сейчас комфортно себя чувствовать — тоже нет

Ромашина: на всю жизнь не заработала. Чтобы сейчас комфортно себя чувствовать — тоже нет
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Семикратная олимпийская чемпионка, самая титулованная синхронистка мира Светлана Ромашина рассказала о заработке за спортивную карьеру.

«На всю жизнь — нет, не заработала. Чтобы сейчас комфортно себя чувствовать — тоже нет. Потому что мои доходы, естественно, упали по сравнению с тем, что я получала как спортсмен. Мой заработок — это та машина, которую нам подарил Фонд поддержки олимпийцев. Со временем она придёт в негодность, и это нормально. Я не жалуюсь. Адекватно понимаю, что дальше уже мои заботы. Нужно зарабатывать, крутиться, чтобы чувствовать себя комфортно и уверенно. Но на данный момент это не мой приоритет. Мой приоритет — влиться в новую жизнь и постараться дать что-то своей школе, детям, тренерам, которые сейчас в этом нуждаются», — сказала Ромашина в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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