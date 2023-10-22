Колесниченко: если говорить о синхронном плавании, то Олимпиада для нас не состоится

Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко высказалась об участии российских представительниц её вида спорта в Олимпиаде-2024.

Согласно рекомендациям МОК на Игры в Париже могут быть допущены только индивидуальные нейтральные атлеты из России и Беларуси, а почти во всех видах синхронного плавания выступают команды.

«Если говорить о синхронном плавании, то уже можно с уверенностью сказать, что Олимпиада для нас не состоится. Что могу сказать об этом… У меня всё есть. У меня есть олимпийское золото, все награды чемпионатов мира. Я ни в коем случае не жалею. Да, я хотела поехать в Париж и ради этого оставалась в спорте. Но я не проронила ни одной слезинки, узнав о том, что судьба распорядилась иначе. Ничего, это жизнь, это опыт. Я без доли сожаления буду принимать участие в великолепных стартах, которые организовывает наша страна, — в Играх БРИКС и Всемирных играх дружбы. Уверена, что они будут не ниже, а может быть, даже и выше уровнем, чем Олимпиада.

В каких программах я задействована? Делаю акцент на дуэте, а сольные и групповые выступления пока под вопросом. Если соревнования пройдут по олимпийской программе, то буду выступать и в дуэте, и в группе», — приводит слова Колесниченко RT.