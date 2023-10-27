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Стали известны призовые победителям Игр дружбы, медали будут сделаны из золота

Стали известны призовые победителям Игр дружбы, медали будут сделаны из золота
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Генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин на презентации соревнований в Государственной думе РФ сообщил, что медали победителей будут сделаны из чистого золота, а призовые за победу, как планируется, составят $ 40 тыс., за второе место — $ 30 тыс., за третье — $ 20 тыс.

«Вопрос призового фонда ещё будет обсуждаться, окончательного решения по цифрам нет. Дискуссия идёт вокруг приравнивания призового фонда к традиционным выплатам для призёров и победителей Олимпиады. Надеемся, что эта идея возобладает. Но окончательное решение будет принято на заседании организационного комитета в ближайшее время. Что касается валюты, для нас расчёты идут в рублях, для иностранцев, соответственно, в иной валюте. Если говорить про золотые медали, мы намерены сделать их из чистого золота», – приводит слова Сорокина «РИА Новости Спорт».

Игры дружбы должны пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. В программе соревнований будут представлены баскетбол, бокс, лёгкая атлетика, плавание, художественная гимнастика, дзюдо, а также пляжный футбол, спортивное программирование, акробатический рок-н-ролл и другие виды.

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