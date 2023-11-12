Чемпионат России по мини-футболу: результаты матчей 8-го тура, турнирная таблица

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Завершился 8-й тур чемпионата России по мини-футболу, «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

PARI-Суперлига по мини-футболу. 8-й тур:

«Сиб-Транзит» (Новокузнецк) — «Сибиряк» (Новосибирск) — 5:2, 0:2;

«Газпром-Югра» (Югорск) — «Ухта» — 4:1, 2:5;

«Синара» (Екатеринбург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 6:3, 4:4 (2:4 — пен.);

«ЛКС» (Липецк) — «Кристалл» (Санкт-Петербург) — 5:0, 3:2;

«Новая генерация» (Сыктывкар) — «КПРФ» (Москва) — 3:3 (8:7 — пен.), 3:4;

«Норильский никель» (Норильск) — «Тюмень» — 3:1, 4:5.

Положение команд после восьми туров:

1. «Ухта» — 40 очков.

2. «Торпедо» (Нижний Новгород) — 31.

3. «Норильский никель» (Норильск) — 29 (две игры в запасе).

4. «Газпром-Югра» (Югорск) — 28.

5. «Тюмень» — 24.

6. «КПРФ» (Москва) — 24 (две игры в запасе).

7. «Новая генерация» (Сыктывкар) — 22.

8. «Синара» (Екатеринбург) — 19.

9. «Сиб-Транзит» (Новокузнецк) — 18.

10. «Сибиряк» (Новосибирск) — 16.

11. «ЛКС» (Липецк) — 16.

12. «Кристалл» (Санкт-Петербург) — 15.