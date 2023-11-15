Костенюк выиграла свой четвертьфинал ЧМ по скоростным шахматам, известны пары 1/2 финала
Швейцарская шахматистка Александра Костенюк, ранее представлявшая Россию, пробилась в полуфинал чемпионата мира по скоростным шахматам. В четвертьфинальном противостоянии она оказалась сильнее Вайшали Рамешбабу из Индии со счётом 13:8.
Ранее участницами полуфинала также стали россиянка Екатерина Лагно, Харика Дронавалли (Индия) и Хоу Ифань (Китай).
Полуфинальные пары чемпионата мира по скоростным шахматам:
Екатерина Лагно — Харика Дронавалли;
Хоу Ифань — Александра Костенюк.
Полуфинальные противостояния пройдут 16 и 17 ноября. Финальный матч состоится 20 ноября. Призовой фонд соревнований составляет $ 75 000.
Напомним, действующим чемпионом мира по скоростным шахматам является россиянка Екатерина Лагно.
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