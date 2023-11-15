Костенюк выиграла свой четвертьфинал ЧМ по скоростным шахматам, известны пары 1/2 финала

Швейцарская шахматистка Александра Костенюк, ранее представлявшая Россию, пробилась в полуфинал чемпионата мира по скоростным шахматам. В четвертьфинальном противостоянии она оказалась сильнее Вайшали Рамешбабу из Индии со счётом 13:8.

Ранее участницами полуфинала также стали россиянка Екатерина Лагно, Харика Дронавалли (Индия) и Хоу Ифань (Китай).

Полуфинальные пары чемпионата мира по скоростным шахматам:

Екатерина Лагно — Харика Дронавалли;

Хоу Ифань — Александра Костенюк.

Полуфинальные противостояния пройдут 16 и 17 ноября. Финальный матч состоится 20 ноября. Призовой фонд соревнований составляет $ 75 000.

Напомним, действующим чемпионом мира по скоростным шахматам является россиянка Екатерина Лагно.