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Чемпионат России по мини-футболу: расписание матчей 9-го тура

Чемпионат России по мини-футболу: расписание матчей 9-го тура
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Сегодня, 16 ноября, стартует 9-й тур чемпионата России по мини-футболу сезона-2023/2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей 9-го тура соревнований.

16 ноября, четверг
19:30. «Кристалл» (Санкт-Петербург) – «КПРФ» (Москва)

17 ноября, пятница
15:00. «Сибиряк» (Новосибирск) — «ЛКС» (Липецк)
19:00. «Кристалл» (Санкт-Петербург) – «КПРФ» (Москва)
19:00. «Ухта» — «Сиб-Транзит» (Новокузнецк)
19:00. «Новая генерация» (Сыктывкар) — «Норильский никель» (Норильск)
19:00. «Торпедо» (Нижний Новгород) – «Газпром-Югра» (Югорск).

18 ноября, суббота
12:00. «Тюмень» — «Синара» (Екатеринбург)
13:00. «Сибиряк» (Новосибирск) — «ЛКС» (Липецк)
15:00. «Ухта» — «Сиб-Транзит» (Новокузнецк)
16:00. «Новая генерация» (Сыктывкар) — «Норильский никель» (Норильск)
16:00. «Торпедо» (Нижний Новгород) – «Газпром-Югра» (Югорск).

19 ноября, воскресенье
12:00. «Тюмень» — «Синара» (Екатеринбург)

Лидером чемпионата России является «Ухта», набравшая 40 очков в 16 матчах.

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