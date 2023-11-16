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Чемпионат России по мини-футболу: расписание матчей 9-го тура

Сегодня, 16 ноября, стартует 9-й тур чемпионата России по мини-футболу сезона-2023/2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей 9-го тура соревнований.

16 ноября, четверг

19:30. «Кристалл» (Санкт-Петербург) – «КПРФ» (Москва)

17 ноября, пятница

15:00. «Сибиряк» (Новосибирск) — «ЛКС» (Липецк)

19:00. «Кристалл» (Санкт-Петербург) – «КПРФ» (Москва)

19:00. «Ухта» — «Сиб-Транзит» (Новокузнецк)

19:00. «Новая генерация» (Сыктывкар) — «Норильский никель» (Норильск)

19:00. «Торпедо» (Нижний Новгород) – «Газпром-Югра» (Югорск).

18 ноября, суббота

12:00. «Тюмень» — «Синара» (Екатеринбург)

13:00. «Сибиряк» (Новосибирск) — «ЛКС» (Липецк)

15:00. «Ухта» — «Сиб-Транзит» (Новокузнецк)

16:00. «Новая генерация» (Сыктывкар) — «Норильский никель» (Норильск)

16:00. «Торпедо» (Нижний Новгород) – «Газпром-Югра» (Югорск).

19 ноября, воскресенье

12:00. «Тюмень» — «Синара» (Екатеринбург)

Лидером чемпионата России является «Ухта», набравшая 40 очков в 16 матчах.