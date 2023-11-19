Карякина пригласили в сборную России для участия в шахматном турнире ШОС в Китае

Российский гроссмейстер Сергей Карякин приглашён в сборную России, которая в декабре будет участвовать в турнире Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Федерации шахмат России (ФШР) Александра Ткачёва.

Ранее Ткачёв сообщил, что сборную России пригласили на турнир по быстрым шахматам, который пройдёт 17–18 декабря в Циндао (Китай).

«Сейчас мы формируем состав, хотим, чтобы он был максимально боевым. Мы и Сергея Карякина пригласили. Тренером команды будет Александр Рязанцев – это один из наших ведущих тренеров», – приводит слова Ткачёва ТАСС.

Для участия в турнире, помимо сборной России, приглашены команды Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Индии, Пакистана, Ирана, Азербайджана.

28 февраля делегаты генеральной ассамблеи Азиатской конфедерации шахмат (ACF) проголосовали за включение ФШР в состав организации. Решение о переходе из Европейского шахматного союза в ACF было принято наблюдательным советом ФШР 14 апреля 2022 года. 22 февраля совет Международной шахматной федерации одобрил решение ФШР перейти в ACF.