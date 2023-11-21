Призёры ОИ 2012 года в плавании Анастасия и Сергей Фесиковы объявили о завершении карьеры

Призёры Олимпийских игр в Лондоне 2012 года в плавании Анастасия Фесикова и Сергей Фесиков объявили о завершении карьеры.

«Я понимала, что (с возвращением после рождения ребёнка) как в 2015‑м уже не будет. Во‑первых, очень выросли результаты в плане плотности. Просто так плавать и попадать в финал уже бы не получилось. А тренироваться в ту силу, в которую тренировалась раньше, я не готова, так как хотелось больше времени проводить с детьми, с семьёй. Плюс есть работа в комиссии спортсменов в Олимпийском комитете. В итоге приняла решение завершить карьеру. Я наплавалась, повидала много соревнований, поездила по миру. У меня дети, это другая жизнь, и теперь уже без соревнований», — сказала Анастасия в интервью «Матч ТВ».

«Настал момент, когда пора пойти в жизнь. Соревновательные амбиции уже не те, нужно думать о здоровье. Почти 35 всё‑таки. Я уже не получаю тех эмоций, даже находясь в тренировочном процессе. Насытился. Может быть, нужна какая‑то мотивация, какая‑то цель, но в нынешних условиях, если быть реалистом, наверное, на этом хватит. Я пришёл в свою нынешнюю бригаду в Обнинске, подтянулись ребята, я был своего рода паровозом — стимулировал, ругал, тащил за собой. Сейчас уже хочу быть в другой роли, не в роли профессионального пловца. Я получил довольно хорошее развитие. В период, когда боролся с травмой, отучился, получил новые знания, которые теперь хочу воплотить в жизнь», — добавил Сергей Фесиков.

Напомним, Фесикова завоевала серебро Игр‑2012 на дистанции 200 м на спине, Фесиков — бронзу в эстафете 4 по 100 м вольным стилем.