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Чемпионат России по мини-футболу: расписание матчей 10-го тура

Сегодня, 28 ноября, стартует 10-й тур чемпионата России по мини-футболу сезона-2023/2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей 10-го тура соревнований.

28 ноября, вторник

17:00 мск «Синара» (Екатеринбург) — «Новая генерация» (Сыктывкар)

29 ноября, среда

17:00 мск «Синара» (Екатеринбург) — «Новая генерация» (Сыктывкар)

1 декабря, пятница

15:00 мск «Сиб-Транзит» (Новокузнецк) — «ЛКС» (Липецк)

19:00 мск «Ухта» — «Торпедо» (Нижний Новгород)

19:30 мск «КПРФ» (Москва) — «Сибиряк» (Новосибирск)

2 декабря, суббота

13:00 мск «Газпром-Югра» (Югорск) — «Тюмень»

13:00 мск «Норильский никель» (Норильск) — «Кристалл» (Санкт-Петербург)

13:00 мск «Сиб-Транзит» (Новокузнецк) — «ЛКС» (Липецк)

14:00 мск «КПРФ» (Москва) — «Сибиряк» (Новосибирск)

15:00 мск «Ухта» — «Торпедо» (Нижний Новгород)

3 декабря, воскресенье

13:00 мск «Газпром-Югра» (Югорск) — «Тюмень»

13:00 мск «Норильский никель» (Норильск) — «Кристалл» (Санкт-Петербург)