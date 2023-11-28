Чемпионат России по мини-футболу: расписание матчей 10-го тура

Сегодня, 28 ноября, стартует 10-й тур чемпионата России по мини-футболу сезона-2023/2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей 10-го тура соревнований.
28 ноября, вторник
17:00 мск «Синара» (Екатеринбург) — «Новая генерация» (Сыктывкар)
29 ноября, среда
17:00 мск «Синара» (Екатеринбург) — «Новая генерация» (Сыктывкар)
1 декабря, пятница
15:00 мск «Сиб-Транзит» (Новокузнецк) — «ЛКС» (Липецк)
19:00 мск «Ухта» — «Торпедо» (Нижний Новгород)
19:30 мск «КПРФ» (Москва) — «Сибиряк» (Новосибирск)
2 декабря, суббота
13:00 мск «Газпром-Югра» (Югорск) — «Тюмень»
13:00 мск «Норильский никель» (Норильск) — «Кристалл» (Санкт-Петербург)
13:00 мск «Сиб-Транзит» (Новокузнецк) — «ЛКС» (Липецк)
14:00 мск «КПРФ» (Москва) — «Сибиряк» (Новосибирск)
15:00 мск «Ухта» — «Торпедо» (Нижний Новгород)
3 декабря, воскресенье
13:00 мск «Газпром-Югра» (Югорск) — «Тюмень»
13:00 мск «Норильский никель» (Норильск) — «Кристалл» (Санкт-Петербург)