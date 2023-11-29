Рыжова — о дисквалификации за триметазидин: как влияют на результат таблетки за 39 рублей?

Чемпионка Европы в помещении 2011 года в эстафете 4×400 м, российская легкоатлетка Ксения Рыжова, дисквалифицированная в 2014 году за употребление триметазидина, рассказала о своём отстранении.

«Говорили, что этот препарат защищает сердце при высоких нагрузках. Я тогда готовилась к зимнему чемпионату мира, 400 метров считается тяжелой дистанцией… Ну, и по рецепту доктора команды купила триметазидин. Как сейчас помню, он в аптеке стоил 39 рублей. 1 января 2014 года триметазидин внесли в запрещенный список. В марте я сдала положительную пробу. Когда об этом услышала, была в шоке: ведь триметазидин – это действующее вещество, а торговое название у лекарства было другим. Потребовалось некоторое время, чтобы разобраться.

Конечно, это была глупость: как могут повлиять на результат таблетки за 39 рублей? Но беру вину на себя, незнание не освобождает от ответственности. Повезло, что мне дали маленький срок – всего девять месяцев дисквалификации", — цитирует Рыжову Sports.ru.