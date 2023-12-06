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Белый Дом обратился к МОК для создания команды коренных народов на ОИ-2028

Белый Дом обратился к МОК для создания команды коренных народов на ОИ-2028
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Президент США Джо Байден поддержал инициативу выступления команды коренных народов в соревнованиях по лакроссу на Олимпийских играх 2028 года.

Выступая на саммите племенных наций, Байден обратился к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой разрешить народу хауденосауни, который является родоначальником лакросса, выставить свою национальную команду на соревнованиях в рамках олимпиады.

«Мы надеемся, что МОК тоже воспримет это по-нашему. Если мы добьёмся успеха, это будет не просто флаг Конфедерации Хауденосауни на Олимпийских играх, это будет флаг коренных народов всего мира», — цитирует старшего советника Белого дома Тома Переса Associated Press.

Напомним, Олимпийские игры 2028 года состоятся в Лос-Анджелесе.

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