Гимнаст упал с трёхметровой высоты на репетиции новогоднего шоу Татьяны Навки
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Гимнаст упал с трёхметровой высоты на репетиции новогоднего шоу Татьяны Навки – пострадавший был доставлен в реанимацию с ушибом таза и переломами ног, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
20 декабря Жанторе Жумабай находился на репетиции в «Мегаспорте» имени Тарасова – во время исполнения одного из трюков мужчина упал с трёхметровой высоты.
28-летнего гимнаста доставили в ГКБ им. Боткина – там врачи диагностировали пострадавшему ушиб таза, закрытые переломы обеих голеностопных суставов и пяток. Сначала Жумабая перевели в реанимацию, но затем перевели в общую палату – по словам врачей, акробат находится в стабильном состоянии.
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