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Стало известно, кто из спортсменов вошёл в список доверенных лиц президента России Путина

Доверенными лицами Владимира Путина, выдвинувшего свою кандидатуру на выборах президента России 2024 года, стали 346 человек. Постановление «О регистрации доверенных лиц кандидата на должность Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина» и полный список опубликованы на официальном сайте Центральной избирательной комиссии РФ.

В список доверенных лиц Путина вошёл ряд известных российских спортсменов. Среди них: биатлонистки Анна Богалий и Ольга Зайцева, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, лыжник Максим Вылегжанин, заслуженный тренер России по дзюдо Михаил Рахлин, шахматист Сергей Карякин, гимнаст Никита Нагорный, фигуристы Татьяна Навка и Евгений Плющенко, волейболист Сергей Тетюхин, пловец Евгений Рылов, синхронистка Светлана Ромашина, тяжелоатлет Глеб Писаревский, хоккеист Данис Зарипов, боксёр Александр Поветкин, боец MMA Александр Шлеменко, бывший тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.