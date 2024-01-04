Чигирёва: лучшие старты по синхронному плаванию по-прежнему проводятся у нас

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирёва подвела итоги 2023 года.

«За последний год в моей жизни поменялось многое. Я стала уделять больше времени творческим проектам — так, например, мы с Сашей Пацкевич и Светой Ромашиной сделали семь интересных интервью с нашими олимпийскими чемпионками и чемпионками мира.

Ещё в этом году состоялся большой праздник для российского синхронного плавания — юбилейное «Шоу Олимпийских чемпионов», в котором я и многие другие чемпионки приняли участие и съездили в тур по городам России. И это, конечно же, малая часть того, каким насыщенным был 2023 год.

Конечно, в 2023 году был сделан упор на старты внутри страны. Сейчас они выходят на невероятно высокий уровень. Я выступала на внутренних соревнованиях и следила по телевидению за нашими международными — могу смело сказать, что лучшие старты по синхронному плаванию по-прежнему проводятся у нас. В соответствии с новыми правилами мы с тренером впервые ставили техническое соло. Нашей миссией было составить максимально сложную программу и при этом сохранить изящность и красоту движений, даже несмотря на то, что нововведённые правила всячески ограничивают спортсменов в этом. По своим внутренним ощущениям и по рецензиям судей, тренеров и болельщиков понимаю, что нам это удалось. И я безумно этому рада!

Год можно считать удачным, когда ты, все твои родные и близкие здоровы. Поэтому год был однозначно хорошим. Даже если я сейчас не успела воплотить что-то из того, что пожелала себе в начале года, то это можно спокойно перенести на следующий [год]. Буду и дальше воплощать в жизнь свои цели и мечты уже в 2024 году», — приводит слова Чигирёвой Metaratings.

Отметим, что 29-летняя спортсменка является двукратной олимпийской чемпионкой 2016 и 2020 года, а также 11-кратной чемпионкой мира и четырёхкратной чемпионкой Европы.