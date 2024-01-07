Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Лёгкоатлет Савлуков установил рекорд Европы в беге на 600 м

Лёгкоатлет Савлуков установил рекорд Европы в беге на 600 м
Комментарии

Российский лёгкоатлет Савелий Савлуков занял первое место на соревнованиях «Рождественские старты» в Екатеринбурге и пробежал с результатом 1 минута 15,09 секунды дистанцию 600 метров в помещении.

Напомним, предыдущий рекорд в беге на 600 метров в Европе установил немец Нико Мотчебон в 1999 году — 1 минута 15,12 секунды. 23-летний Савлуков также стал рекордсменом в России. Ранее это сделал олимпийский чемпион по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский, пробежав дистанцию за 1 минуту 16,02 секунды.

Напомним, ранее тренером спортсмена была Надежда Клевцова. Позже Савлукова стал тренировать Сергей Клевцов. Именно под его руководством легкоатлет установил рекорд.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android