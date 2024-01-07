Лёгкоатлет Савлуков установил рекорд Европы в беге на 600 м

Российский лёгкоатлет Савелий Савлуков занял первое место на соревнованиях «Рождественские старты» в Екатеринбурге и пробежал с результатом 1 минута 15,09 секунды дистанцию 600 метров в помещении.

Напомним, предыдущий рекорд в беге на 600 метров в Европе установил немец Нико Мотчебон в 1999 году — 1 минута 15,12 секунды. 23-летний Савлуков также стал рекордсменом в России. Ранее это сделал олимпийский чемпион по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский, пробежав дистанцию за 1 минуту 16,02 секунды.

Напомним, ранее тренером спортсмена была Надежда Клевцова. Позже Савлукова стал тренировать Сергей Клевцов. Именно под его руководством легкоатлет установил рекорд.