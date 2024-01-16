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Назначен новый тренер сборной России по триатлону

Назначен новый тренер сборной России по триатлону
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Новым тренером сборной России по триатлону стал Дмитрий Полянский. Об этом сообщает пресс-служба Федерации триатлона России.

Полянский займёт место Сергея Карачарова, который возглавлял сборную с 2021 года. Несмотря на уход с поста тренера, Карачаров будет работать в структуре федерации.

Отметим, что Полянский — заслуженный мастер спорта, участник четырёх Олимпиад, шестикратный чемпион России по триатлону, самый титулованный триатлонист России. С 2023 года он завершил свою профессиональную спортивную карьеру и продолжит работу на посту тренера.

На сайте ФТР Полянскому пожелали удачи в работе и новых побед, также выразили благодарность за работу Сергею Карачарову. Конкретная должность экс-тренера не сообщается.

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