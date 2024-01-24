Чемпиона мира по пятиборью Фролова оправдали по делу о допинге

Чемпиона мира по пятиборью, россиянина Илью Фролова оправдали по делу о допинге. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

Спортсмен Фролов в 2016 году был отстранён от соревнований в связи с докладом независимой антидопинговой комиссии во главе с Ричардом Маклером.

В среду Международный союз современного пятиборья отменил отстранение и снял обвинение со спортсмена. Также сообщается, что его результаты не будут аннулированы, однако союз не возместит любые расходы, связанные с разбирательством.

Отметим, что сам Фролов не уверен, что сможет продолжать выступление как спортсмен, однако чуть не расплакался, когда увидел, что дело решилось в его пользу. Дело в том, что пятиборец в 2021 году сделал операцию на колено и не восстановился от неё до сих пор.