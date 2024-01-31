Чете Фесиковых предложили возглавить проект по строительству нового бассейна в Губкине

Призерам Олимпийских игр — 2012 по плаванию, супругам Сергею и Анастасии Фесиковым предложили возглавить проект по строительству нового 50-метрового бассейна в Губкине (Белгородская область).

«Предложили Сергею Васильевичу и Анастасии Валерьевне возглавить этот проект. Очень важно, чтобы при создании такого масштабного спортивного объекта учитывалось мнение профессионалов самого высокого класса. Мы рассчитываем, что с их приходом плавание в нашем регионе получит другой уровень развития», — приводит слова губернатора Вячеслава Гладкова пресс-служба Белгородской области.

Строительство бассейна началось в конце 2023 года. Четырёхэтажное здание площадью более девяти тысяч квадратных метров, с двумя чашами, зрительными трибунами почти на 300 человек и пропускной способностью бассейна в 96 человек за смену планируют построить за рекордные 19 месяцев.

Напомним, Анастасия Фесикова завоевала серебро Игр‑2012 на дистанции 200 м на спине, Сергей Фесиков — бронзу в эстафете 4 по 100 м вольным стилем.