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Волейболисты московского «Динамо» сенсационно проиграли «Зениту-СПб» в матче Суперлиге

Волейболисты московского «Динамо» сенсационно проиграли «Зениту-СПб» в матче Суперлиге
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В воскресенье, 4 февраля, в Москве прошла встреча 20-го тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Столичное «Динамо» принимало «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Сенсационную победу одержал «Зенит». Счёт в игре — 0:3 (26:28, 17:25, 20:25).

Пари Суперлига - предварительный этап (м) . 20-й тур
04 февраля 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 3
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Рейнсон, Шкулявичус, Баранов, Падо, Богдан, Свентицкис, Жук, Белогорцев, Костыленко, Касаткин, Цибульский, Сёмышев, Соколов, Зубов, Целищев, Данилов, Керминен, Лихошерстов
Зенит СПб: Бабкевич, Рацэ, Ковалев, Кобзарь, Ананьев, Тихонов, Сафонов, Гребенников, Яковлев, Кривитченко, Воронков, Титич, Космин, Шепетис, Железняков, Заступов, Полетаев, Клюка, Полянский, Манжосов, Бярда, Купряшкин

Последний раз питерцы обыгрывали московское «Динамо» с аналогичным результатом больше четырёх лет назад, в полуфинале Кубка России — 25 декабря 2019 года.

Успех на выезде позволяет «Зениту» (Санкт-Петербург) подняться на шестую строчку в турнирной таблице. Сейчас в активе клуба 36 очков. «Динамо» (Москва) занимает третье место и имеет в активе 45 очков. Отставание москвичей от лидеров чемпионата «Зенита» (Казань) и «Локомотива» составляет три очка.

Чемпионат России по волейболу. Мужчины. Турнирная таблица предварительного этапа
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