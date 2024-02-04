Волейболисты московского «Динамо» сенсационно проиграли «Зениту-СПб» в матче Суперлиге
Поделиться
В воскресенье, 4 февраля, в Москве прошла встреча 20-го тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Столичное «Динамо» принимало «Зенит» из Санкт-Петербурга.
Сенсационную победу одержал «Зенит». Счёт в игре — 0:3 (26:28, 17:25, 20:25).
Пари Суперлига - предварительный этап (м) . 20-й тур
04 февраля 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 3
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Рейнсон, Шкулявичус, Баранов, Падо, Богдан, Свентицкис, Жук, Белогорцев, Костыленко, Касаткин, Цибульский, Сёмышев, Соколов, Зубов, Целищев, Данилов, Керминен, Лихошерстов
Зенит СПб: Бабкевич, Рацэ, Ковалев, Кобзарь, Ананьев, Тихонов, Сафонов, Гребенников, Яковлев, Кривитченко, Воронков, Титич, Космин, Шепетис, Железняков, Заступов, Полетаев, Клюка, Полянский, Манжосов, Бярда, Купряшкин
Последний раз питерцы обыгрывали московское «Динамо» с аналогичным результатом больше четырёх лет назад, в полуфинале Кубка России — 25 декабря 2019 года.
Успех на выезде позволяет «Зениту» (Санкт-Петербург) подняться на шестую строчку в турнирной таблице. Сейчас в активе клуба 36 очков. «Динамо» (Москва) занимает третье место и имеет в активе 45 очков. Отставание москвичей от лидеров чемпионата «Зенита» (Казань) и «Локомотива» составляет три очка.
Комментарии
- 4 февраля 2024
-
21:20
-
20:58
-
20:37
-
19:07
-
18:54
-
18:38
-
18:20
-
18:05
-
17:47
-
16:08
-
15:18
-
13:51
-
12:50
-
05:19
-
00:43
-
00:39
-
00:22
- 3 февраля 2024
-
23:49
-
23:29
-
22:56
-
22:14
-
21:48
-
20:39
-
18:42
-
18:20
-
18:11
-
18:01
-
17:57
-
17:51
-
17:49
-
17:41
-
17:29
-
17:20
-
17:14
-
16:55
Партнерский контент