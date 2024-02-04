Волейболисты московского «Динамо» сенсационно проиграли «Зениту-СПб» в матче Суперлиге

В воскресенье, 4 февраля, в Москве прошла встреча 20-го тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Столичное «Динамо» принимало «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Сенсационную победу одержал «Зенит». Счёт в игре — 0:3 (26:28, 17:25, 20:25).

Последний раз питерцы обыгрывали московское «Динамо» с аналогичным результатом больше четырёх лет назад, в полуфинале Кубка России — 25 декабря 2019 года.

Успех на выезде позволяет «Зениту» (Санкт-Петербург) подняться на шестую строчку в турнирной таблице. Сейчас в активе клуба 36 очков. «Динамо» (Москва) занимает третье место и имеет в активе 45 очков. Отставание москвичей от лидеров чемпионата «Зенита» (Казань) и «Локомотива» составляет три очка.