Мировой рекордсмен Кулижников завершил сезон двумя победами на Спартакиаде-2024

Трёхкратный чемпион мира в спринтерском многоборье, пятикратный чемпион мира на отдельных дистанциях, пятикратный чемпион Европы российский конькобежец Павел Кулижников объявил, что соревнования Спартакиады сильнейших — 2024 в Челябинске стали для него заключительными в этом сезоне. Спортсмен одержал победы на дистанциях 500 м и 1000 м.

«Сезон для меня закончен», — сообщил Кулижников телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, российский спортсмен является обладателем мирового рекорда на дистанции 500 м. Достижение составляет 33,61 секунды и было установлено 9 марта 2019 года в Солт-Лейк-Сити (США). Также Кулижников устанавливал мировой рекорд на дистанции 1000 м. 15 февраля 2020 года он пробежал дистанцию за 1.05,69 секунды. Рекорд Кулижникова на 1000 м был побит американцем Джорданом Штольцем 26 января 2024 года и составляет теперь 1.05,37 секунды.