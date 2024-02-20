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Дмитриева и Маслова вошли в символическую сборную 14-го тура женской Лиги чемпионов

Российские гандболистки Дарья Дмитриева и Валерия Маслова попали в символическую сборную по итогам заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов среди женских команд.

Дарья Дмитриева, выступающая за «Крим» (Словения) на позиции разыгрывающего, забросила 9 мячей, а её команда обыграла «Заглембе» (Польша) со счётом 32:19. Валерия Маслова, играющая на позиции правого среднего за «Брест Бретань» (Франция) отличилась восемь раз, а её клуб свёл матч с «Дьёром» (Венгрия) вничью 32:32.

16 марта стартует плей-офф Лиги чемпионов. За выход в четвертьфинал «Крим» Дмитриевой сыграет с «Бухарестом» (Румыния), а «Брест Бретань» Масловой сразится с клубом «Ференцварош» (Венгрия).

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Кристиансанд» (Норвегия), за который выступает россиянка Анна Вяхирева. Его соперником в первом раунде плей-офф станет «ДВСК Шэффлер» (Венгрия).