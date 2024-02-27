Белорусского тренера отстранили на пять лет из-за сбежавшей в Польшу легкоатлетки

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU) отстранил на пять лет бывшего главного тренера сборной Беларуси по лёгкой атлетике Юрия Моисевича за нарушение кодекса поведения Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) в отношении скандально известной бегуньи Кристины Тимановской, сообщается на сайте организации.

Срок дисквалификации 63-летнего Моисевича будет отсчитываться с 20 февраля 2024 года.

В решении заявления говорится, что специалист дисквалифицирован за нарушение стандартов добропорядочности и достоинства кодекса поведения AIU.

«Это решение представляет собой важное достижение с точки зрения защиты прав спортсменов и посылает чёткий сигнал, что AIU сделает всё возможное, чтобы защищать эти права и основные ценности спорта», — заявил глава AIU Дэвид Хоуман.

В 2021 году тренеры Моисевич и Артур Шумак были лишены аккредитации на Олимпиаде в Токио и высланы из Олимпийской деревни из-за ситуации с Тимановской. Дело было передано в AIU Международным олимпийским комитетом (МОК) и World Athletics 30 сентября 2021 года. В январе 2023 года Моисевичу были предъявлены обвинения, Шумак обвинён не был.

Напомним, на Олимпиаде-2020 Тимановская должна была выступить в беге на 100 и 200 м. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 м. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались вернуть на родину, отозвав заявку на участие в Играх. Спортсменка же утверждала, что её пытались насильно вывезти из Японии, и попросила убежища в Европе. Международный олимпийский комитет (МОК) взял ситуацию под контроль. После произошедшего Тимановская получила гуманитарную визу Польши.