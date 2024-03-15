Гимнаст Маринов — о допуске на Олимпиаду: мозг устал переключаться, проще уже оставить это

Абсолютный чемпион России по спортивной гимнастике Даниел Маринов рассказал о своем отношении к вопросу участия в Олимпийских играх. Спортсмен выразил надежду, что в будущем ситуация с допуском россиян на Игры изменится, и добавил, что не любит предположительных высказываний.

«Я мог бы сейчас выступить, если бы ситуация была иной, и на следующие Игры попадаю по возрасту. Надеюсь, что всё изменится только в лучшую сторону для всех, никто не будет обделён. Я не люблю выражения «мог бы», «если бы». Я стараюсь жить настоящим, если судьбой предначертано не выступать там, то я это принимаю. Без каких‑то обид на что‑то.

То допускают, то не допускают, так метают нас. Мозг устал переключаться, проще уже оставить это. Я решил просто не думать об этом и настраиваться на внутренние старты, совершенствоваться на тренировках, чтобы в момент допуска я был бы готов и показал всем, что такое Россия», — приводит слова Маринова «Матч ТВ».

Ранее Маринов стал победителем турнира в индивидуальном многоборье на чемпионате России 2024 года в «Сириусе». В сумме выступлений по шести видам Маринов набрал 84,250 балла. Второе место занял олимпийский чемпион Артур Далалоян, а тройку призёров замкнул Кирилл Прокопьев.