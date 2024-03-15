Саутин: после каждого олимпийского сезона думал о том, чтобы закончить с прыжками в воду

Двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира по прыжкам в воду Дмитрий Саутин рассказал, что часто задумывался о том, чтобы закончить с этим видом спорта во время своей карьеры. Сегодня, 15 марта, Саутину исполнилось 50 лет.

«Признаюсь, сам после каждого олимпийского сезона думал о том, чтобы закончить с прыжками в воду и никогда больше их не видеть. Сколько раз говорил, что заканчиваю, что сил нет терпеть. Но проходило какое-то время, снова возвращался в бассейн.

Ну а потом, когда уже появились дети, привёл их в бассейн только с одной мыслью — чтобы они научились плавать. Ну и чтобы заняты были, не болтались без дела. А они захотели учиться и прыгать тоже», — приводит слова Саутина «RT на русском».