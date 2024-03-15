Мельникова прокомментировала победу в индивидуальном многоборье на чемпионате России

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова поделилась впечатлениями от победы в индивидуальном многоборье на чемпионате России по спортивной гимнастике.

«Когда я сегодня выходила на помост, то не держала в голове тот факт, что очень давно не выигрывала многоборье. Даже не помню, в каком году это было в последний раз. Но у меня не было никакого желания кому-то что-то доказать. Я делаю свою гимнастику не для кого-то, я делаю свою гимнастику для себя», — приводит слова Мельниковой ТАСС.

Благодаря этой победе Ангелина Мельникова стала трёхкратной победительницей чемпионата России по спортивной гимнастике в индивидуальном многоборье. Последний раз она выигрывала многоборье в 2018 году. Сегодня, 15 марта, спортсменка набрала 56,132 балла в сумме упражнений.