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«Чеховские медведи» стали третьим участником «Финала четырёх» Кубка России по гандболу

«Чеховские медведи» стали третьим участником «Финала четырёх» Кубка России по гандболу
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Мужской гандбольный клуб «Чеховские медведи» на своей площадке одержал победу над уфимским «Акбузатом» в ответном матче 1/4 финала Кубка России со счётом 41:31. Первая игра в Уфе также закончилась победой команды из Чехова — 38:30.

Самым результативным игроком встречи стал левый крайний «Акбузата» Ярослав Лукьянцев, забросивший восемь мячей. Правый крайний Дмитрий Корнев и разыгрывающий Дмитрий Кандыбин забили по шесть голов в составе «Чеховских медведей».

Ранее в «Финал четырёх» пробились СКИФ (Краснодар) и московский ЦСКА. Последний участник определится в ответной встрече между «Пермскими медведями» и «Зенитом», которая состоится в четверг, 21 марта. Первый матч закончился со счётом 32:31 в пользу пермской команды.

Гандбол. Кубок России.

1/4 финала. Ответные матчи.

«Чеховские медведи» — «Акбузат» — 41:31 (21:19) (Кандыбин, Корнев — по 6, Фурцев, Кулак — по 5; Лукьянцев — 8, Исаченко — 4).

Первый матч — 38:30.

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