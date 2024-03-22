Чемпион России по яхтенному спорту Елагин пропал у берегов Чили во время кругосветки

Чемпион России по яхтенному спорту Виталий Елагин пропал во время своего кругосветного путешествия, которое было начато в октябре 2023 года. Последний раз на связь он выходил 19 марта, это случилось, когда он проходил около берегов Чили. Спасатели из южноамериканской страны уже начали операцию по поиску россиянина.

«Недалеко от побережья в Тихом океане терпит бедствие Виталий Елагин, шедший безостановочную кругосветку на парусной яхте легендарного Виктора Языкова «Дочь Ветра», — сообщает телеграм-канал Travel-Family, который ведёт путешественница Марина Клочкова.

С самим Елагиным нет связи уже двое суток, оба паруса его судна повреждены, в момент последнего выхода на связь он испытывал проблемы с управлением. RUSARC участвует в поисково-спасательной операции.

21 марта самолёт чилийских спасателей летал к предполагаемому местоположению «Дочери Ветра», но ничего не обнаружил. Планируются новые полёты, объявлен план SAR — search and rescue (поиск и спасение).

Незадолго до потери связи «Дочь Ветра» резко поменяла курс и некоторое время дрейфовала на северо-запад.