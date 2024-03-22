«За границей меня называют Сибирский Медведь». Чемпион мира по армрестлингу — о прозвищах

Чемпион мира по армрестлингу Виталий Лалетин рассказал о своих прозвищах, которые привязались к нему за границей. Российский спортсмен признался, что перед схватками его представляют как Сибирского Медведя.

«На представлении перед схватками за границей меня называют Сибирский Медведь. Раньше, когда я был совсем худым и высоким, меня называли Железный Гвоздь (улыбается). Медведь закрепилось позже, когда я массу набрал. На гвоздь я уже совсем не похож. Разница между 90-95 кг и 140 кг существенная (смеётся)», — сказал Лалетин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Лалетин — семикратный чемпион мира по армрестлингу. Российский спортсмен столько же раз выигрывал и первенство Европы.