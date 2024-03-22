«Тренеру, ученику и Путину». Чемпион мира по армрестлингу рассказал, кому бы поддался

Чемпион мира по армрестлингу Виталий Лалетин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину рассказал, кому бы мог поддаться.

— Вы когда-либо участвовали в договорных поединках?

— Расскажу ситуацию. В рамках фестиваля Siberian Power Show на большой арене в Красноярске мы боролись с Дмитрием Силаевым. На этот фестиваль собралось, наверное, около четырёх тысяч человек. Я был намного сильнее, но мы договорились показать именно красивый армрестлинг. Ну какой интерес в том, что я бы выиграл одним касанием? А так мы показали, каким крутым может быть наш вид спорта. Знаю, что после этого несколько ребят записались в секцию армрестлинга – это же здорово, правда? Считать ли этот поединок договорным? Нет, он был просто выставочным. В договорняках я не участвовал никогда. Хотя были случаи, когда ребята подходили, предлагали деньги, чтобы я проиграл.

— Кому сейчас вы могли бы поддаться и согласиться на ничью?

— Это может быть мой тренер, мой ученик и президент России Владимир Путин. Всё.