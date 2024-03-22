Российский чемпион мира по армрестлингу назвал своих принципиальных соперников

Чемпион мира по армрестлингу Виталий Лалетин рассказал, кого считает своими принципиальными соперниками в спорте.

«Принципиальные соперники – это те, кому я проигрывал. Тот же Дейв Чаффи, которому я полтора года назад проиграл в затяжной борьбе. Но в феврале, в рамках King of the Table 10, который «Кинопоиск» показывал, я его победил убедительно. Когда ты выигрываешь у тех, кому когда-то уступал, это доставляет большее удовольствие, чем просто победа. Это доказывает, что ты стал лучше, ты стал сильнее. Но есть ещё такие ребята, как Эрмес Гаспарини, с которым я бы хотел побороться в конце года, и Леван Сагинашвили, сильнейший в мире. С ним я тоже хотел бы встретиться. Надо брать реванш за предыдущие поражения», — сказал Лалетин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.